Стали известны подробности убийства россиянки ухажером в День рождения

Подруга рассказала об угрозах в адрес убитой в день рождения жительницы Чувашии

В Чувашии 25-летний молодой человек признался в убийстве бывшей девушки в ее День рождения. Он нанес ей не менее семи ударов ножом. Перед тем как расправиться со своей возлюбленной, парень ей угрожал, рассказала подруга погибшей «Ленте.ру».

Молодой человек пришел в гости к 24-летней бывшей девушке 14 ноября. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Парень был задержан по горячим следам при попытке свести счеты с жизнью, сообщил Следственный комитет по республике. По информации местного УМВД, на допросе он пояснил, что долгое время ухаживал за погибшей и приехал поздравить ее с 24-летием, а получив отказ, зарезал.

«Насколько я знаю, летом они начали общаться и через два месяца расстались. До этого уже были угрозы, но перед 14 ноября была прямая угроза, что, если они не увидятся, то это будет ее последний день», — поделилась подруга погибшей Анастасия.

Другая собеседница по имени Мария вспомнила, что погибшая жаловалась ей на настойчивого ухажера. «Она рассказывала пару историй о том, что кто-то хочет быть с ней, но она — нет. Говорила очень поверхностно, без имен, каких-то подробностей лишних. Какой-то парень поднимал на нее руку, хотел отношений с ней, а она уже не хотела», — сказала она.

Ранее житель Оренбургской области избил свою подругу и убил двухмесячного котенка у нее на глазах. Теперь россиянина обвиняют в жестоком обращении с животными.

