ООН призвала избегать эскалации украинского конфликта после взрыва в Польше

Офис генсека ООН призвал не допустить эскалации после взрыва в Польше

Стороны украинского конфликта должны избегать эскалации после взрыва в Польше во вторник, 15 ноября, заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге, пишет ТАСС.

По его словам, вне зависимости от происхождения ракеты нельзя допускать обострения ситуации на Украине. «Важно, чтобы все стороны предприняли необходимые шаги, чтобы не допустить эскалации конфликта», — призвал представитель офиса генсека ООН Антониу Гутерриша.

15 ноября радио ZET сообщило о взрыве у деревни Пшеводув около границы с Украиной в результате, предположительно, падения двух ракет в зерносушилку. В результате инцидента погибли два человека.

В среду, 16 ноября, польский президент Анджей Дуда рассказал, что упавшая на территории Польши ракета, предположительно, принадлежала системе противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Польские власти решили повысить уровень боеготовности некоторых воинских частей.