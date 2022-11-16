Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:16, 16 ноября 2022Мир

ООН призвала избегать эскалации украинского конфликта после взрыва в Польше

Офис генсека ООН призвал не допустить эскалации после взрыва в Польше

Фото: AP

Стороны украинского конфликта должны избегать эскалации после взрыва в Польше во вторник, 15 ноября, заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге, пишет ТАСС.

По его словам, вне зависимости от происхождения ракеты нельзя допускать обострения ситуации на Украине. «Важно, чтобы все стороны предприняли необходимые шаги, чтобы не допустить эскалации конфликта», — призвал представитель офиса генсека ООН Антониу Гутерриша.

15 ноября радио ZET сообщило о взрыве у деревни Пшеводув около границы с Украиной в результате, предположительно, падения двух ракет в зерносушилку. В результате инцидента погибли два человека.

В среду, 16 ноября, польский президент Анджей Дуда рассказал, что упавшая на территории Польши ракета, предположительно, принадлежала системе противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Польские власти решили повысить уровень боеготовности некоторых воинских частей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США обвинили Россию в ракетном инциденте в Польше
Латвия призвала прикрыть запад Украины системами ПВО НАТО
Пентагон оценил способность ВСУ «выбить» российские войска с Украины
США назвали возможные сроки разрешения конфликта на Украине
Пентагон сообщил об отсутствии электричества у четверти населения Украины
МИД отреагировал на обвинения России в ракетном инциденте в Польше
Зеленский заявил об отсутствии контактов между Киевом и Минском
Пентагон рассказал о попытке связаться с Россией после инцидента в Польше
Шольц отказался верить в победу Трампа на выборах в 2024 году
Стало известно о продвижении российских военных на авдеевском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.