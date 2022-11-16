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20:39, 16 ноября 2022Мир

США обвинили Россию в ракетном инциденте в Польше

Белый дом заявил, что США возлагают ответственность за ракетный удар по Польше на Россию

Фото: Polska Policja / Reuters

Белый дом возлагает ответственность за ракетный инцидент в Польше на Россию вне зависимости от того, какой вердикт вынесут работающие на месте американские и польские эксперты. Об этом заявила официальный представитель Совбеза США Эдриенн Уотсон, сообщает ТАСС.

«Какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что стороной, ответственной за этот трагический инцидент, является Россия, которая обстреляла Украину ракетами, специально предназначенными для поражения [энергетической] инфраструктуры», — обвинила Россию Уотсон.

Также она добавила, что США поддерживает право Украины на территориальную целостность.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что инцидент в Польше стал результатом работы украинской ПВО. Об этом же сообщил польский президент Анджей Дуда.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов при этом отметил, что власти республики не согласны с выводами Запада об украинском происхождении упавшей в Польше ракеты, и заявил о готовности передать имеющиеся у Киева «доказательства русского следа» в случившемся.

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Виктория Кондратьева
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