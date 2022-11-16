Володин назвал поставки Западом оружия Киеву поддержкой фашизма

Спикер Госдумы Володин заявил, что Запад поддерживает фашизм, поставляя оружие Киеву

Поставки странами Запада оружия киевскому режиму являются поддержкой фашизма. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам политика, сегодня Пентагон проведет внеочередное заседание представителей западных стран, на котором обсудят вопрос поставок оружия на Украину.

«Своими действиями Вашингтон и Брюссель поддерживают фашизм. За это им в будущем придется нести ответственность», — сказал спикер нижней палаты парламента.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев назвал две главные цели российских войск на Украине. По его словам, это иностранные наемники и поставляемое киевскому режиму вооружение.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).