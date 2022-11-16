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09:15, 16 ноября 2022Россия

Володин назвал поставки Западом оружия Киеву поддержкой фашизма

Спикер Госдумы Володин заявил, что Запад поддерживает фашизм, поставляя оружие Киеву

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Поставки странами Запада оружия киевскому режиму являются поддержкой фашизма. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам политика, сегодня Пентагон проведет внеочередное заседание представителей западных стран, на котором обсудят вопрос поставок оружия на Украину.

«Своими действиями Вашингтон и Брюссель поддерживают фашизм. За это им в будущем придется нести ответственность», — сказал спикер нижней палаты парламента.

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Никита Абрамов
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