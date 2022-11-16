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21:17, 16 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский оценил возможность переговоров России и США по Украине без его участия

Зеленский уверен, что США и Россия не ведут переговоры по Украине без участия Киева

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, оценивая на фоне проведения встречи главы ЦРУ Уильяма Бернса с руководителем российской Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным возможность переговоров Москвы и Вашингтона без участия Киева, подчеркнул, что доверяет руководству США и не считает, что страны обсуждают что-то втайне от него, сообщает ТАСС.

«Я не знаю всех деталей, о чем они могут говорить, и, наверное, нас не должны интересовать все пункты [переговоров США и России]. Там, где Украина, у нас есть договоренность, что они [власти США] не обсуждают вопросы Украины без нас, точно не решают что-либо без нас», — заявил украинский лидер.

Зеленский заверил, что полностью доверяет своим партнерам в данном вопросе.

Ранее американский эксперт по России и СССР Саймон Майлз рассказал, что падение ракет на востоке Польши стало пропагандистским подарком для Киева. По мнению эксперта, Украина намерена использовать произошедший инцидент в качестве предлога, чтобы запросить дополнительную военную помощь у Запада.

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Марина Совина
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