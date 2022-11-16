В США назвали ракетный инцидент в Польше подарком для Украины

Business Insider: в США назвали ракетный инцидент в Польше подарком для Украины

Падение ракет на востоке Польши стало пропагандистским подарком для Киева, заявил американский эксперт по России и СССР Саймон Майлз. Об этом сообщает издание Business Insider.

По мнению эксперта, Украина намерена использовать произошедший инцидент в качестве предлога, чтобы запросить дополнительную военную помощь у Запада. Майлз подчеркнул, что причина падения ракет в данном случае не имеет значения.

«Вы должны поддержать нас, потому что речь идет не только об Украине», — представил он украинскую риторику в свете инцидента.

Ранее президент США Джо Байден сообщил партнерам страны по G7 и НАТО, что взрывы в Польше стали результатом работы украинской ПВО. О том же позднее сказал и польский президент Анджей Дуда.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал провести совместное расследование инцидента в Польше и потребовал предоставить Киеву доступ к расследованию

15 ноября радио ZET сообщило, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. В результате два человека погибли.

