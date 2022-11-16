Военнослужащим и их семьям предложат российские автомобили со скидкой в 20-25 процентов

Минпромторг разъяснил условия льготных автокредитов на автомобили российского производства, которые смогут получить военнослужащие, в том числе призванные в рамках частичной мобилизации, а также члены их семей и военные пенсионеры. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Предложение в рамках совещания с правительством, состоявшегося 16 ноября, поддержал президент России Владимир Путин. Вместе с тем он призвал сделать автомобили значительно более доступными для российских семей.

Базовая скидка для указанных категорий граждан составит 20 процентов, для жителей Дальнего Востока она увеличится до 25 процентов. При покупке электромобиля отечественного производства скидка может достигнуть 35 процентов, но при этом сэкономленная сумма не должна превышать 925 тысяч рублей.

В программе участвуют такие производители, как «АвтоВАЗ», УАЗ, ГАЗ, китайский Haval, выпускающий автомобили на заводе в Тульской области, а также производитель электромобилей «Моторинвест Evolute».

В Минпромторге напомнили, что, помимо военнослужащих, право на получение автокредита на льготных условиях также имеют граждане с детьми, работники медицинских и образовательных учреждений, покупатели своей первой машины и те, кто сдают старый автомобиль по программе «трейд-ин».

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов признал, что в последнее время ситуация с поставками иностранных комплектующих ухудшилась, так как глобальные компании отказываются от сотрудничества с Россией даже в том случае, когда эта деятельность не попадает под санкции. По его словам, производитель вытягивает работу буквально «на зубах». Несмотря на это, продажи автомобилей Lada в октябре впервые за четыре месяца упали.