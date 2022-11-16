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11:45, 16 ноября 2022Ценности

Парикмахер визуально омолодил бездомного на 10 лет и удивил подписчиков

Парикмахер Джошуа Сантьяго бесплатно подстриг бездомного, визуально омолодив его на 10 лет

Фото: @empoweringcuts

Стилист и владелец передвижной парикмахерской Джошуа Сантьяго визуально омолодил бездомного на 10 лет и удивил подписчиков. Соотвествующий видеоролик появился на его странице в TikTok.

Во время путешествия по США Сантьяго заметил спящего на улице мужчину и предложил ему бесплатно постричься. В начале ролика мужчина предстал перед камерой с густой бородой и торчащими в разные стороны волосами. Используя машинку для стрижки, в первую очередь парикмахер обрил ему голову, поскольку тот захотел, чтобы были видны его татуировки. Потом Сантьяго придал аккуратную форму бороде и бровям клиента.

Зрители оценили результат преображения в комментариях, отметив, что новый образ героя видео ему подходит. «Вы сбросили с этого человека несколько лет!», «Стрижка действительно может изменить человека», «Вау! Он выглядит совсем другим человеком. Круто, что вы ему помогли», — писали они.

В августе водитель автобуса Адам Синклар из Лондона сделал пересадку волос и рассказал, как изменилась его жизнь после процедуры. В августе 2021 года мужчина принял решение пройти процедуру замещения, суть которой состоит в прикреплении к поредевшей коже головы новых волос с помощью специальных клеящих материалов. Терапия дала ему желаемый результат: уже через шесть месяцев голова британца покрылась густыми волосами. Кроме того, по его словам, внешне он помолодел на семь лет.

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Мария Винар
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