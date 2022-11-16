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21:44, 16 ноября 2022Мир

МИД отреагировал на обвинения России в ракетном инциденте в Польше

Захарова заявила, что США плевать на результаты расследования ракетного инцидента в Польше
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на обвинения России ракетном инциденте в Польше со стороны США.

«Правительство США плевать хотело на результаты расследования. Так откровенно Белый дом об этом никогда не говорил. Правительству США всегда есть на кого "возложить ответственность" по политическим мотивам», — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что сложившаяся ситуация заставит американцев наконец понять, почему до сих пор не найден убийца президента Джона Кеннеди, не были предотвращены теракты 11 сентября 2001 года, почему в Соединенных Штатах не раскрыты тысячи громких дел.

Ранее стало известно, что Белый дом возлагает ответственность за ракетный инцидент в Польше на Россию вне зависимости от того, какой вердикт вынесут работающие на месте американские и польские эксперты. Об этом заявила официальный представитель Совбеза США Эдриенн Уотсон.

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Марина Совина
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