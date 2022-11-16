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22:51, 16 ноября 2022Мир

ООН заявила об «осторожном оптимизме» по продлению зерновой сделки

ООН заявила о сохранении «осторожного оптимизма» по продлению зерновой сделки
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

ООН сохраняет «осторожный оптимизм» по вопросу продления черноморской зерновой инициативы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в международной организации.

По его словам, сделка, вероятно, будет продлена. «У нас есть основания считать, иметь осторожный оптимизм, но оптимизм по поводу продления черноморской инициативы», — подчеркнул он.

Соглашение по экспорту продовольствия с Украины было заключено 22 июля на 120 дней. Оно будет работать до 19 ноября. В случае, если ни одна из сторон не будет против (Россия, ООН, Украина, Турция), договоренность автоматически продлится.

Ранее стало известно о выходе России из зерновой сделки после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Черноморский флот в Севастополе.

2 ноября Минобороны РФ заявило о возобновлении участия Москвы в инициативе после того, как Киев предоставил письменные гарантии.

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Марина Совина
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