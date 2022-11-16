На Юрия Жиркова подали в суд из-за земельного участка

На футболиста Юрия Жиркова подали в суд из-за неуплаты за аренду земельного участка

На бывшего футболиста сборной России Юрия Жиркова подали в суд из-за того, что он не заплатил за аренду земельного участка. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Иск к спортсмену подала администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ». Оказалось, что Жирков заключил договор аренды участка в Калининградской области, однако не внес оплату в срок. В итоге с футболиста хотят взыскать 260 тысяч рублей. Суд рассмотрит иск администрации в ноябре 2022 года. Другие подробности произошедшего неизвестны.

Ранее строитель обвинил актрису, бывшую жену народного артиста России Сергея Безрукова в том, что она не заплатила за ремонт трехкомнатной квартиры в Москве. По словам прораба, в процессе ремонта артистка Ирина Безрукова отказалась от услуг и не заплатила 600 тысяч рублей.