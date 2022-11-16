Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе

Севастопольский губернатор Развожаев объяснил тренировкой флота громкие звуки в городе

Громкие звуки в Севастополе являются результатом тренировочных мероприятий флота. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Вижу ваши сообщения о громких звуках. (...) Все остальные звуки — это тренировочные мероприятия флота», — сказал глава Севастополя.

Также, по словам Развожаева, звук сирен, который слышали жители города, — это 13-й завод тестировал системы оповещения.

29 октября беспилотники атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. В Министерстве обороны России сочли, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Ведомство также обвинило Великобританию в причастности к атаке и назвало инцидент террористическим актом.