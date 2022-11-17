Стала известна реакция Белого дома на невиновность России в ЧП в Польше

CNN: в Белом доме испытали облегчение, узнав, что в Польше упали не российские ракеты

Облегчение среди официальных лиц США было ощутимым, когда они услышали, что Россия не была виновницей ЧП с взорвавшимися ракетами в Польше. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники среди чиновников США.

«Вопреки их худшим опасениям, предварительные данные разведки показали, что Россия не нападала на Польшу преднамеренно», — рассказал один из чиновников.

Вечером 15 ноября сообщали, что на территории Польши упали ракеты. В результате погибли два человека. Как рассказал президент Польши Анджей Дуда, ракеты могли относиться к ПВО Украины. Официальный Киев при этом обвинил Москву в атаке, а Минобороны России отвергло обвинения и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносили. Пока финальные результаты расследования не сообщают.