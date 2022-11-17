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11:18, 17 ноября 2022Путешествия

Отдыхающие на пляже популярного курорта туристы нашли три трупа

В Акапулько туристы обнаружили на пляжах Кондеса и Икакос три трупа мужчин

Фото: Raul Sendic / Reuters

В мексиканском курортном городе Акапулько в штате Герреро на два разных пляжа морем выбросило три трупа — тела обнаружили отдыхающие на побережье туристы. Об этом пишет Daily Mail.

В субботу, 12 ноября, на пляже Кондеса туристы заметили два трупа мужчин — одно тело было привязано к цементному якорю, второго погибшего нашли лежащим лицом вниз. Менее чем через 24 часа местная служба экстренной помощи получила еще один звонок: отдыхающие на пляже Икакос сообщили, что на берег морем выбросило еще одного человека. В полиции Акапулько позже уточнили, что неизвестный был застрелен.

Власти не разглашают имена жертв. Несмотря на находки, районы популярного курорта оставили открытыми для посещения любителей пляжного отдыха.

Отмечается, что на август 2022 года в Акапулько было зарегистрировано 110,5 убийства на 100 тысяч человек — по уровню преступности курорт опережает лишь другой мексиканский город Тихуана (138 убийств).

Ранее в октябре американский турист рассказал, что во время отпуска в Мексике его похитила и ограбила вооруженная банда — злоумышленники также отрубили ему ногу, оставив мужчину умирать в канаве. Раненого путешественника нашла женщина-полицейский.

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Дарья Рыбак
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