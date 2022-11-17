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10:51, 17 ноября 2022Мир

Исполнительница теракта в Стамбуле раскрыла детали преступления

NTV: подозреваемая в стамбульском теракте Альбашир рассказала на допросе, что была не одна

Фото: Francisco Seco / AP

Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле гражданка Сирии Ахлам Альбашир рассказала на допросе, что в момент взрыва за ней следили на улице и отдавали ей приказы. Об этом сообщает турецкий канал NTV HABER.

«Террористка заявила, что во время нападения она была не одна. За ней велась слежка, и она получила приказ о взрыве», — передает канал.

По словам Альбашир, террорист с позывным Хаджи, находившийся рядом с местом совершения теракта, посмотрел на толпу и приказал ей взорвать бомбу. Сообщается, что число задержанных по подозрению в соучастии достигло уже более 50.

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Ранее турецкие правоохранители рассказали, что Альбашир на допросе призналась в своей причастности к Рабочей партии Курдистана. Сама организация, признанная террористической в Турции, выступила с заявлением, что не причастна к организации теракта.

Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле произошел около 16:20. В результате инцидента пострадал 81 человек, погибли шестеро. Позже стало известно, что из 42 пострадавших при взрыве и находящихся на лечении человек пять находятся в реанимации, состояние двух из них остается тяжелым.

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Глеб Бажуткин
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