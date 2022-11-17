54-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала фигуру в нижнем белье

Американская актриса Донна Д'Эррико показала фигуру в кружевном нижнем белье

Американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико поделилась результатом откровенной фотосессии. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте, насчитывающем более миллиона подписчиков. (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала снимок, на котором она запечатлена в кружевном нижнем белье черного цвета. Знаменитость позировала в комнате на фоне кровати. На размещенном кадре видно, что ее волосы уложены в объемную прическу, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках.

Поклонники оценили фигуру Д'Эррико в комментариях под публикацией. «Выглядишь потрясающе», «Красотка», «Ты совершенно не изменилась», «Как-будто смотрю на снимок 25-летней давности», «Шикарная женщина», — высказывались фанаты.

В июле американская актриса и фотомодель Кристи Бринкли показала тело в откровенном купальнике, снявшись для журнала Social Life. На одном из кадров 68-летняя знаменитость позировала, сидя в кресле у бассейна в данном предмете гардероба черного цвета с чашками и поясом на талии. Ее образ дополняли длинные распущенные волосы оттенка блонд, макияж в нюдовых тонах, а также кулон с крупным зеленым камнем.