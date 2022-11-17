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13:22, 17 ноября 2022Бывший СССР

Белоруску задержали за фото в Tinder

На жительницу Белоруссии завели уголовное дело за фото с протестов, размещенное в Tinder

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жительницу Белоруссии задержали за фотографию, размешенную в приложении для знакомств Tinder. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

На фото 29-летняя минчанка стоит с бело-красно-белым флагом белорусской оппозиции. Снимок сделан в ходе протестов, проходивших в республике в 2020 году.

Как утверждают правоохранители, неизвестный пожаловался на эту фотографию, после чего девушку задержали и возбудили уголовное дело о действиях, нарушающих общественный порядок. Ей грозит лишение свободы сроком до трех лет.

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Василий Мека
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