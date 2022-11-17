В российском регионе запустили производство беспилотников для СВО
Власти Забайкалья запустили производство беспилотников в помощь участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил вице-премьер правительства российского региона Александр Бардалеев, его комментарий приводится на сайте забайкальского Минэкономразвития.
Он пояснил, что реализовать идею в Забайкалье удалось с помощью программ по развитию промышленности, а также участия Минпромторга России.
«Первая тестовая партия беспилотников уже передана в армию, в течение месяца будет произведено еще 50 таких аппаратов», —отметил Бардалеев.
В целях безопасности он отказался раскрывать название предприятия. По словам вице-премьера Забайкалья, производственные предприятия региона также начнут выпуск деталей для ремонта военной техники, в частности «двигателей, стартеров, коробок передач».
Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал о привлечении студентов к сборке дронов для нужд спецоперации.
Беспилотники для СВО на 55 процентов соберут из комплектующих, которые производят в Приморье. Тактико-технические данные дронов и предприятия, которые займутся их производством, губернатор не назвал.