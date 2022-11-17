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13:28, 17 ноября 2022Россия

В российском регионе запустили производство беспилотников для СВО

Власти Забайкалья сообщили о запуске производства беспилотников для участников СВО

Фото: Reuters

Власти Забайкалья запустили производство беспилотников в помощь участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил вице-премьер правительства российского региона Александр Бардалеев, его комментарий приводится на сайте забайкальского Минэкономразвития.

Он пояснил, что реализовать идею в Забайкалье удалось с помощью программ по развитию промышленности, а также участия Минпромторга России.

«Первая тестовая партия беспилотников уже передана в армию, в течение месяца будет произведено еще 50 таких аппаратов», —отметил Бардалеев.

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В целях безопасности он отказался раскрывать название предприятия. По словам вице-премьера Забайкалья, производственные предприятия региона также начнут выпуск деталей для ремонта военной техники, в частности «двигателей, стартеров, коробок передач».

Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал о привлечении студентов к сборке дронов для нужд спецоперации.

Беспилотники для СВО на 55 процентов соберут из комплектующих, которые производят в Приморье. Тактико-технические данные дронов и предприятия, которые займутся их производством, губернатор не назвал.

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Анна Щербакова
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