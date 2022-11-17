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15:28, 17 ноября 2022Россия

Российские войска уничтожили две контрбатарейные станции AN/TPQ-50 США в ДНР

Минобороны России заявило об уничтожении двух контрбатарейных станций AN/TPQ-50 США в ДНР

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районах населенных пунктов Марьинка и Раздоловка Донецкой народной республики. Об этом в четверг, 17 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

Также в военном ведомстве отчитались о том, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ураган» в Харьковской области.

Всего, по данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 388 зенитных ракетных комплексов и 894 боевые машины реактивных систем залпового огня.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля.

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Евгения Куликова
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