На бронзовой руке нашли надпись на древнем вымершем языке

Испанские ученые обнаружили артефакт с древним текстом на протобаскском языке

Испанские ученые заявили об обнаружении древнейшего текста, написанного на предшественнике современного баскского языка. Пять слов на вымершем васконском языке были начертаны на бронзовой руке возрастом две тысячи лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Надпись была найдена на плоском куске бронзы в форме руки, которую раскопали в 2021 году. Специалисты считают, что текст является древнейшим свидетельством васконской письменности, которая предшествовала баскскому языку, ныне распространенном в некоторых частях северной Испании и юго-западной Франции. Это открытие бросает вызов общепринятому мнению лингвистов, что древний народ васконы, жившие на территории испанского региона Наварра, начали писать на своем языке только после того, как римляне ввели латинский алфавит.

Археологи полагают, что артефакт, который они называют «рукой Ирулеги» в честь места у подножия средневекового замка, где он бы найден, использовался в качестве защитного амулета, который вешали на дверь. Пока лингвистам удалось перевести только одно из написанных на нем слов — «сорионеку», что соответствует баскскому слову «зорионеку» и переводится как «счастливый».

Баскский язык смог выжить на протяжении веков, несмотря на то, что уступил место испанскому и французскому языкам. По оценкам, на этом языке, также известном как эускара, говорят несколько сотен тысяч человек, в основном в испанской Стране Басков и регионах Наварра, а также в Пиренеях на небольшой территории Франции. Некоторые специалисты считают его «изолированным языком», что означает, что он не имеет известных корней в других языковых группах.

Васконы — это племя, которое к приходу римлян в I веке населяло территорию между верховьями реки Эбро и южным бассейном западных Пиренеев. Они считаются предками современных басков — юго-западной европейской этнической группой. Большинство исторических документов указывает на то, что письменность у васконов появилась во II веке нашей эры, а разговаривали они на протобаскском или аквитанском языке.