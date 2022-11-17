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19:23, 17 ноября 2022Ценности

Самбурская посмеялась над копией платья Balenciaga Ольги Бузовой

Актриса Настасья Самбурская посмеялась над нарядом Ольги Бузовой с «Жара Cool Fest»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная актриса Настасья Самбурская раскритиковала наряд певицы Ольги Бузовой, которая скопировала образ американской телезвезды Ким Кардашьян. Внешний вид артистки обсудили в YouTube-шоу «Позавчерашние новости».

Звезда сериала «Универ» пришла на программу блогерши Марии Миногаровой, которая рассказала, что на красную дорожку музыкального фестиваля «Жара Cool Fest» Бузова надела копию одежды бренда Balenciaga. Тогда она вышла в свет в облегающем голубом платье с открытой спиной и шлейфом. «По шву специалисты определили, что это не то платье, которое было на Кими», — поделилась ведущая передачи.

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При этом Самбурская предположила, что наряд ушивали в связи с различием в пропорциях российской и зарубежной знаменитостей. «У Ким-то побольше!» — посмеялась она и назвала платье поп-исполнительницы «паленым».

В октябре наряд российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой стал предметом насмешек в сети. Знаменитость поделилась видео, в котором она прогуливается по улице в облегающих брюках и боди бежевого цвета. На кадре видно, что на ней отсутствует бюстгальтер. Фанаты не оценили наряд, о чем принялись писать в комментариях под роликом.

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Екатерина Ештокина
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