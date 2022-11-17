Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:40, 17 ноября 2022Мир

Польшу и Украину обвинили в желании спровоцировать конфликт России и НАТО

Постпред Небензя заявил о желании Украины и Польши спровоцировать конфликт России и НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина и Польша стремились начать столкновение Москвы и НАТО с помощью инцидента с ракетами. Его слова приводит РИА Новости.

На заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации на Украине, Небензя обвинил Киев и Варшаву в желании спровоцировать прямой конфликт России и НАТО.

«Если бы заседание не было назначено, его бы пришлось созвать для обсуждения попыток Украины и Польши спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Сделанные руководством этих двух государств абсолютно безответственные заявления по-другому воспринимать невозможно», — подчеркнул российский постпред.

Дипломат добавил, что президент Украины Владимир Зеленский, обвиняя в падении ракет в Польше Россию, не мог не знать, что их выпустил Киев.

«Значит, это не просто преднамеренная дезинформация, но и сознательная попытка вовлечь НАТО, ведущее войну по доверенности с Россией на Украине, в прямое столкновение с нашей страной», — заключил Небензя.

15 ноября радио ZET сообщило, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. В результате два человека погибли. В Минобороны России подчеркнули, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США возложили ответственность за падение ракет в Польше на Россию
Минфин США отреагировал на банкротство криптобиржи FTX
Небензя заявил о превращении Украины в полигон для испытаний западного оружия
54-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала фигуру в нижнем белье
Стало известно о подготовке ВСУ провокации в Харьковской области
Зеленский заявил о создании параллельной системы электроснабжения на Украине
Сын Трампа призвал остановить поставки вооружений Украине
Польшу и Украину обвинили в желании спровоцировать конфликт России и НАТО
«Группа Вагнера» использовала «Солнцепеки» для ударов по украинским позициям
США признали попавшие на территорию Польши ракеты украинскими
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.