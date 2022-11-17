Польшу и Украину обвинили в желании спровоцировать конфликт России и НАТО

Постпред Небензя заявил о желании Украины и Польши спровоцировать конфликт России и НАТО

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина и Польша стремились начать столкновение Москвы и НАТО с помощью инцидента с ракетами. Его слова приводит РИА Новости.

На заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации на Украине, Небензя обвинил Киев и Варшаву в желании спровоцировать прямой конфликт России и НАТО.

«Если бы заседание не было назначено, его бы пришлось созвать для обсуждения попыток Украины и Польши спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Сделанные руководством этих двух государств абсолютно безответственные заявления по-другому воспринимать невозможно», — подчеркнул российский постпред.

Дипломат добавил, что президент Украины Владимир Зеленский, обвиняя в падении ракет в Польше Россию, не мог не знать, что их выпустил Киев.

«Значит, это не просто преднамеренная дезинформация, но и сознательная попытка вовлечь НАТО, ведущее войну по доверенности с Россией на Украине, в прямое столкновение с нашей страной», — заключил Небензя.

15 ноября радио ZET сообщило, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. В результате два человека погибли. В Минобороны России подчеркнули, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет.