Ведущая Fox News Оуэнс назвала Зеленского «грязным актером» из-за обвинений в адрес России

Журналист американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс заявила, что президент Украины Владимир Зеленский — «грязный актер, попытавшийся развязать Третью мировую войну». Об этом пишет РИА Новости.

«Зеленский попытался развязать Третью мировую войну, намеренно вводя общественность в заблуждение», — усомнилась она, добавив, что западные пропагандистсткие сети «провозглашают героем» Зеленского.

По мнению Оуэнс, от последствий лжи Зеленского страдают украинцы, россияне и американцы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в непричастности республики к падению ракеты в Польше. «Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар», — заверил глава государства. Он также призвал допустить украинскую сторону к месту трагедии и к участию в расследовании.

15 ноября польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши в городе Пшеводув на границе с Украиной. В результате происшествия два человека погибли.