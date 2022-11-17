Министра архитектуры Оренбургской области отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест министра архитектуры Оренбуржья за хищение 19 млн рублей

Ленинский районный суд Оренбурга отправил под домашний арест до 28 ноября министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Наталью Ибрагимову. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Чиновнице предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Факт хищения был выявлен во время расследования дела в отношении руководителя Центра развития архитектуры, градостроительства и благоустройства Оренбургской области Владимира Андрющенко — он был задержан в декабре прошлого года.

По данным полиции, Ибрагимова похитила более 19 миллионов рублей, предоставив недостоверные данные о стоимости работ по благоустройству городской среды в нескольких населенных пунктах региона при реализации госпрограммы.

Министру грозит до 10 лет колонии.

2 ноября сообщалось, что экс-министра здравоохранения Республики Алтай и его помощника осудили на 10 лет за взятки.