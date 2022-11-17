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08:36, 17 ноября 2022Силовые структуры

Министра архитектуры Оренбургской области отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест министра архитектуры Оренбуржья за хищение 19 млн рублей

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Ленинский районный суд Оренбурга отправил под домашний арест до 28 ноября министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Наталью Ибрагимову. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Чиновнице предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Факт хищения был выявлен во время расследования дела в отношении руководителя Центра развития архитектуры, градостроительства и благоустройства Оренбургской области Владимира Андрющенко — он был задержан в декабре прошлого года.

По данным полиции, Ибрагимова похитила более 19 миллионов рублей, предоставив недостоверные данные о стоимости работ по благоустройству городской среды в нескольких населенных пунктах региона при реализации госпрограммы.

Министру грозит до 10 лет колонии.

2 ноября сообщалось, что экс-министра здравоохранения Республики Алтай и его помощника осудили на 10 лет за взятки.

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Елизавета Новикова
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