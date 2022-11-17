Москвичи резко расхотели покупать один тип жилья

Росреестр: число сделок на первичном рынке Москвы уменьшилось на 40 процентов

В октябре 2022 года москвичи резко расхотели покупать жилье в новостройках — число сделок на первичном рынке недвижимости в городе уменьшилось на 40,1 процента по сравнению с сентябрем. Такие данные приводит столичное управление Росреестра в ежемесячном отчете, который поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По данным аналитиков во втором месяце осени в Москве заключили 4,59 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) — на 40,1 процента меньше, чем месяцем ранее, и на 53,8 процента меньше, чем в октябре 2021-го.

В нежилом сегменте, к которому относятся коммерческие помещения в новостройках и апартаменты, за указанный период заключили 2,18 тысячи ДДУ — этот показатель на 22,6 процента ниже, чем в сентябре этого года и на 51,6 процента ниже октября 2021-го.

Всего с января по октябрь 2022 года в Москве зарегистрировали 101,7 тысячи ДДУ в жилом и нежилом фондах, что на 11,5 процента меньше аналогичных значений прошлого года. На жилье за десять месяцев пришлось 70 тысяч сделок (минус 10,8 процента год к году), на нежилую недвижимость — 31,7 тысячи сделок (минус 12,9 процента).

«Статистика октября наглядно показывает смещение спроса со строящихся объектов в сторону уже готового жилья. Вместо долгосрочного планирования покупатели квартир выбирают вариант "здесь и сейчас", при этом и предложение, и ценовой диапазон на вторичном рынке к этому располагают», — пояснил руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

Ранее эксперты госкомпании «Этажи» предсказали резкий рост спроса на новостройки в ипотеку по околонулевым ставкам. По оценкам специалистов, в декабре 2022 года интерес к такому жилью может увеличиться на 15-20 процентов.