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13:57, 17 ноября 2022Россия

Власти исключили перемещение жителей из ЛНР

Врио главы ЛНР Пасечник исключил перемещение жителей из Луганской народной республики

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Речи о перемещении жителей из Луганской народной республики (ЛНР) сейчас идти не может. Об этом сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

Он отметил, что луганские власти исключили такую возможность даже из-за сложности ситуации. «Повторяюсь, ситуация на фронте сложная, но до этого, я уверен, дело не дойдет», — пояснил Пасечник.

Врио главы заверил, что лишь незначительная часть территории республики неподконтрольна силам ЛНР и российским военным.

До этого Пасечник рассказал о безуспешных попытках ВСУ прорваться в российский регион. По его сведениям, попытки прорвать линию фронта идут по всем направлениям.

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Анна Щербакова
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