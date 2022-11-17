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14:01, 17 ноября 2022Россия

Пасечник рассказал о попытках ВСУ прорваться в российский регион

Глава ЛНР Пасечник рассказал о безуспешных попытках ВСУ прорваться в российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно стараются прорваться вглубь территории Луганской народной республики (ЛНР), однако все попытки оказываются безуспешными, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Его слова передает РИА Новости.

Пасечник также отметил, что попытки прорвать линию фронта идут по всем направлениям. «Мы регулярно отбиваем попытки наступления врага. При этом хотелось бы отметить, что противник несет огромные потери в этих наступлениях», — заявил глава нового российского региона.

Кроме того, ВСУ бросают в бой все свои резервы. «В общем-то, наступает достаточно активно, но на каком-либо из направлений на сегодняшний день успеха он не добился», — подытожил действия противника Пасечник.

Глава ЛНР также заверил, что речи о перемещении населения республики не идет. По его словам, луганские власти исключили такую возможность даже из-за сложности ситуации.

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Василий Мека
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