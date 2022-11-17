Президент Польши заявил о принадлежности упавшей ракеты Украине

Президент Польши Дуда заявил, что упавшая ракета с высокой вероятностью была украинской

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что упавшая на территории страны ракеты в высокой долей вероятности принадлежала украинской противовоздушной обороне, передает РИА Новости.

«Украинская ПВО запускала ракеты в разных направлениях. Высока вероятность, что одна из этих ракет упала на территории Польши», — заявил политик.

Он добавил, что предварительный осмотр места происшествия указывает на то, что взрыва не произошло, это был результат падения. Дуда указал, что, вероятно, это была ракета типа С-300, произведенная в советские годы.

По словам президента, доказательства преднамеренной атаки на Польшу отсутствуют. Также Варшава не может доказать, что ракета была запущена российскими военными.

15 ноября польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши в городе Пшеводув на границе с Украиной. В результате происшествия два человека погибли.

