Под Донецком нашли двигатель американской ракеты с истекшим гарантийным сроком

РИА Новости: под Донецком нашли двигатель ракеты США HARM с истекшим гарантийным сроком

Под Донецком был найден двигатель американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истекшим гарантийным сроком. Об этом сообщает РИА Новости.

Деталь от боеприпаса обнаружили местные жители. Предполагается, что он не смог захватить цель, после чего произошло самоуничтожение.

Отмечается, что, судя по маркировке, ракета AGM-88 HARM была изготовлена в США в 1991 году, ее гарантийный срок истек 25 лет назад.

Ранее польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши в городе Пшеводув на границе с Украиной. В результате происшествия два человека погибли. Президент Польши Анджей Дуда предположил, что ракета, упавшая на территории Польши, вероятно, принадлежит ПВО Украины. С аналогичным утверждением выступил президент США Джо Байден.

