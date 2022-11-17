Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:40, 17 ноября 2022Бывший СССР

Под Донецком нашли двигатель американской ракеты с истекшим гарантийным сроком

РИА Новости: под Донецком нашли двигатель ракеты США HARM с истекшим гарантийным сроком

Фото: Mykhaylo Palinchak/ Globallookpress.com

Под Донецком был найден двигатель американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истекшим гарантийным сроком. Об этом сообщает РИА Новости.

Деталь от боеприпаса обнаружили местные жители. Предполагается, что он не смог захватить цель, после чего произошло самоуничтожение.

Отмечается, что, судя по маркировке, ракета AGM-88 HARM была изготовлена в США в 1991 году, ее гарантийный срок истек 25 лет назад.

Ранее польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши в городе Пшеводув на границе с Украиной. В результате происшествия два человека погибли. Президент Польши Анджей Дуда предположил, что ракета, упавшая на территории Польши, вероятно, принадлежит ПВО Украины. С аналогичным утверждением выступил президент США Джо Байден.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский получил сигналы о готовности России к переговорам
В Госдуме предсказали конец гегемонии США после резолюции о репарациях Украине
В ФАО прокомментировали предложение России по бесплатному экспорту зерна
Под Донецком нашли двигатель американской ракеты с истекшим гарантийным сроком
Суд отказался выселять сквоттеров из дома основателя «Яндекса» в Амстердаме
Российский оператор рассказал о желании Байдена потрогать его руки
Сотрудница школы отправила ученику сотни сексуальных сообщений и попала под суд
Желающим увеличить пенис мужчинам пригрозили проблемами с потенцией
Поляка раскритиковали за отказ бесплатно отдать стиральную машину украинцам
В США назвали Зеленского грязным актером
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.