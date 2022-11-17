ООН сообщила о повреждении на Украине 40 процентов энергогенерирующих мощностей

Замгенсека ООН Дикарло сообщил, что на Украине повреждено 40% энергогенерирующих мощностей

Заместитель генсека Организации Объединенных Наций (ООН) по политическим вопросам Розмари Дикарло рассказал, что на Украине повреждено примерно 40 процентов всех энергогенерирующих мощностей, сообщает ТАСС.

«Продолжающиеся обстрелы Украины ужи привели к повреждению, по имеющимся оценкам, 40 процентов энергогенерирующих мощностей страны», — заявил он.

Дикарло уточнил, что наиболее серьезная ситуация наблюдается в Киеве. Большая часть города, по его словам, продолжает оставаться без электроэнергии по полдня каждый день.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал сигналы от союзников о желании России проводить прямые переговоры. Он подчеркнул, что не хочет проведения переговоров с Москвой «за кулисами».