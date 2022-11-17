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00:09, 17 ноября 2022Мир

ООН сообщила о повреждении на Украине 40 процентов энергогенерирующих мощностей

Замгенсека ООН Дикарло сообщил, что на Украине повреждено 40% энергогенерирующих мощностей

Фото: Reuters

Заместитель генсека Организации Объединенных Наций (ООН) по политическим вопросам Розмари Дикарло рассказал, что на Украине повреждено примерно 40 процентов всех энергогенерирующих мощностей, сообщает ТАСС.

«Продолжающиеся обстрелы Украины ужи привели к повреждению, по имеющимся оценкам, 40 процентов энергогенерирующих мощностей страны», — заявил он.

Дикарло уточнил, что наиболее серьезная ситуация наблюдается в Киеве. Большая часть города, по его словам, продолжает оставаться без электроэнергии по полдня каждый день.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал сигналы от союзников о желании России проводить прямые переговоры. Он подчеркнул, что не хочет проведения переговоров с Москвой «за кулисами».

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Марина Совина
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