Россиянка провела ночь в квартире с телом сына из-за ошибки врачей

В Нижегородской области врач отправил женщину домой с телом сына вместо экспертизы в морге

В Нижегородской области врач по ошибке отправил женщину домой с телом сына вместо того, чтобы направить его на экспертизу в морг. Об этом сообщается в Telegram-канале Ni Mash.

Россиянка не стала перечить и забрала мертвого сына. С его телом в квартире она провела целую ночь.

У умершего 15-летнего подростка был ДЦП. Семья жила в селе Сухобезводное. В один из вечеров мальчик пожаловался на сильные боли, ему вызвали скорую помощь, фельдшер приехал через 10 минут. По дороге в больницу ребенку стало хуже, его пытались реанимировать, но все попытки оказались безуспешны.

В больнице дежурный врач констатировал смерть и отправил мать домой вместе с телом. Утром врачи попросили россиянку привезти мертвого сына. За сутки тело мальчика провозили туда-обратно 80 километров по проселочным дорогам.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде родственники обнаружили подмену покойника во время похорон.