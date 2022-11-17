Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:16, 17 ноября 2022Россия

Россиянка провела ночь в квартире с телом сына из-за ошибки врачей

В Нижегородской области врач отправил женщину домой с телом сына вместо экспертизы в морге

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Нижегородской области врач по ошибке отправил женщину домой с телом сына вместо того, чтобы направить его на экспертизу в морг. Об этом сообщается в Telegram-канале Ni Mash.

Россиянка не стала перечить и забрала мертвого сына. С его телом в квартире она провела целую ночь.

У умершего 15-летнего подростка был ДЦП. Семья жила в селе Сухобезводное. В один из вечеров мальчик пожаловался на сильные боли, ему вызвали скорую помощь, фельдшер приехал через 10 минут. По дороге в больницу ребенку стало хуже, его пытались реанимировать, но все попытки оказались безуспешны.

В больнице дежурный врач констатировал смерть и отправил мать домой вместе с телом. Утром врачи попросили россиянку привезти мертвого сына. За сутки тело мальчика провозили туда-обратно 80 километров по проселочным дорогам.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде родственники обнаружили подмену покойника во время похорон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на выводы США об ответственности России за инцидент в Польше
Россиян бесплатно познакомят с Серебряным веком
Министр обороны Эстонии заявил о выросшем в 15 раз счете за газ
В Нижневартовске чиновница умерла после посещения косметолога
Граничащий с Украиной российский поселок обстреливали час
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал об отношении других военных к бывшим заключенным
Российские войска уничтожили две контрбатарейные станции AN/TPQ-50 США в ДНР
Бывший худрук МХАТ назвал Рианну и Бейонсе русскими народными певицами
Легионер ЦСКА сравнил футбольную инфраструктуру в России и Европе
Порошенко раскрыл масштабы поставок американского оружия на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.