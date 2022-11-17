Гаагский суд признал отсутствие прямой вины России за гибель рейса MH17

Гаагский суд признал отсутствие прямой вины России в инциденте с рейсом MH17

Гаагский суд признал отсутствие прямой ответственности и вины России как ответчика за инцидент с применением ЗРК «Бук» против рейса MH17, среди виновных фигурируют лишь Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья Хендрик Стинхейс заочно приговорил обвиняемых в гибели 298 человек на малайзийском Boeing 777 к пожизненному заключению. Суд также оценил общую компенсацию родственникам жертв крушения рейса MH17 в 16 миллионов евро.

В четверг 17 ноября началось заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого зачитан вердикт по делу о крушении Boeing. Суд постановил, что причиной трагедии стал запуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» под поселком Первомайский. Олега Пулатова, одного из обвиняемых и экс-подчиненных Гиркина, оправдали. Судьи считают, что MH17 сбили по ошибке, перепутав с военным самолетом.

Самолет Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР.