Гаагский суд не установил источник команды о запуске ракеты по рейсу MH17

Гаагский суд не смог выяснить, кто дал команду о запуске ракеты по самолету рейса MH17

Действия экипажа зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», из которого был сбит малайзийский самолет, невозможно установить, заявили в гаагском суде по итогам слушания. Кроме того, суд не смог установить, кто был источником команды о запуске ракеты по рейсу MH17, сообщает РИА Новости.

«На основании материалов дела нельзя установить, как экипаж ЗРК "Бук" действовал при запуске ракеты по рейсу MH17, также непонятно, кто дал конкретные указания по запуску ракеты и почему это произошло», — говорится в сообщении агентства.

Тем не менее, суд считает, что даже без этих знаний можно «сказать определенные вещи» в отношении использования ЗРК «Бук».

В четверг 17 ноября началось заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого зачитан вердикт по делу о крушении самолета. Суд постановил, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский. Об этом рассказал нидерландский судья Хендрик Стейнхейс.

Самолет Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.