Муж задержанной замглавы Херсонской области анонсировал ее освобождение

Муж задержанной замглавы Херсонской области Павел Губарев заявил, что ее скоро освободят

Задержанную заместителя главы Херсонской области Екатерину Губареву могут вскоре освободить. Об этом заявил ее супруг Павел Губарев в своем Telegram-канале.

По словам Губарева, жена сама позвонила и рассказала ему о скором освобождении.

«Вчера вечером моя жена Екатерина Губарева позвонила мне и сообщила, что сегодня будет на свободе. Ждем», — анонсировал освобождение чиновницы Павел Губарев.

Ранее стало известно, что Губареву задержали сотрудники МВД по делу об экономическом преступлении. С ней проводятся следственные действия. Незадолго до этого муж чиновницы рассказал, что она перестала выходить на связь днем 15 ноября.

По предварительным данным, Губареву обвиняют в присвоении 60 миллионов рублей из бюджета. Уточнялось, что Губареву сначала отстранили от должности, после чего она уехала в Москву и пыталась сменить работу, однако в итоге ее задержали. Екатерина Губарева была назначена на должность замглавы Херсонской области в июне этого года.