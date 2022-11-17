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14:27, 17 ноября 2022Россия

Муж задержанной замглавы Херсонской области анонсировал ее освобождение

Муж задержанной замглавы Херсонской области Павел Губарев заявил, что ее скоро освободят

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Задержанную заместителя главы Херсонской области Екатерину Губареву могут вскоре освободить. Об этом заявил ее супруг Павел Губарев в своем Telegram-канале.

По словам Губарева, жена сама позвонила и рассказала ему о скором освобождении.

«Вчера вечером моя жена Екатерина Губарева позвонила мне и сообщила, что сегодня будет на свободе. Ждем», — анонсировал освобождение чиновницы Павел Губарев.

Ранее стало известно, что Губареву задержали сотрудники МВД по делу об экономическом преступлении. С ней проводятся следственные действия. Незадолго до этого муж чиновницы рассказал, что она перестала выходить на связь днем 15 ноября.

По предварительным данным, Губареву обвиняют в присвоении 60 миллионов рублей из бюджета. Уточнялось, что Губареву сначала отстранили от должности, после чего она уехала в Москву и пыталась сменить работу, однако в итоге ее задержали. Екатерина Губарева была назначена на должность замглавы Херсонской области в июне этого года.

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Валерий Розенберг
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