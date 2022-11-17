Британский министр объявил о рецессии в стране

Министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил о рецессии в стране

Министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил, что в 2023 году страна столкнется с сокращением экономики на 1,4 процента в результате начавшейся в 2022 году рецессии, а также сообщил о планах по увеличению налогового бремени, необходимого для закрытия «зияющей дыры» в госбюджете. Об этом пишет Bloomberg.

Последствия военного конфликта на Украине привели к энергокризису и резкому росту инфляции в странах Европы. В Великобритании она достигла 11,1 процента в октябре в годовом выражении, что стало максимумом за 41 год.

Власти страны намерены замедлить темп спада экономики в 2023 году, который ранее прогнозировался на уровне в 1,8 процента, создать условия для долгосрочного роста, снизить счета за электроэнергию и поддержать систему здравоохранения и образования. Также цели ведомства Ханта состоят в том, чтобы к 2027-2028 году доля долга в экономике сократилась, а заимствования государственного сектора в течение следующих пяти лет были ниже трех процентов ВВП.

Однако для покрытия дефицита бюджета властям необходимо изыскать 55 миллиардов фунтов, для чего в преддверии принятия бюджета на следующий год министерство финансов Великобритании планирует повысить налоги и сократить расходы. «Мы вынуждены принимать трудные решения, чтобы бороться с инфляцией и снижать ставки по ипотечным кредитам», — подчеркнул Хант.

Так, ставка подоходного налога в 45 процентов теперь будет распространяться на тех, чьи доходы превышают 125 140 фунтов в год, хотя ранее сумма составляла 150 тысяч фунтов. Также будет повышен налог на прибыль энергетических компаний — с 25 до 35 процентов начиная с 1 января до 2028 года, и введен новый временный налог в 45 процентов для электрогенерирующих предприятий.