Иран предложил четыре модели развития отношений с Россией

РБК: Иран предложил четыре модели экономического развития отношений с Россией

Торгово-промышленная палата Тегерана (ТТПП) предложила создать холдинг для экспорта продуктов в Россию, приобрести долю в портах Махачкалы или Волгограда и создать консорциум с Россией и Индией по добыче газа на Каспии, пишет РБК.

По мнению ТТПП, две страны пока не сформировали стратегическое партнерство в экономической сфере. Эксперты тегеранской деловой ассоциации описали четыре возможных пути экономического развития отношений с Россией: пример Индии, которая сохраняет баланс между Западом и Россией, модель Турции (посредники в урегулировании российско-украинского конфликта) либо Китая, который поддерживает Россию экономически, но не помогает в военной сфере.

Четвертый вариант — это Германия с ее осторожным взаимодействием с Россией. В ТТПП считают, что Иран должен выбрать какую-то из этих моделей. Эксперты говорят, что Тегерану жизненно необходимо занять балансирующий подход к отношениям России и Запада. Они призывают к значительному увеличению торговли между странами.

Ранее представители Ирана опровергли Минпромторгу информацию о поставках 40 газовых турбин в Россию. Управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади рассказал о якобы подписании с Россией контракта на поставку 40 газовых турбин 23 октября.