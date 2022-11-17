Рекордные отключения света зафиксировали в Киеве

«Страна.ua»: рекордные экстренные отключения электроэнергии зафиксированы в Киеве

Рекорд по отключению света зарегистрированы в Киеве 17 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua» со ссылкой на генерального директора субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергея Коваленко.

Как заявил представитель поставщика электроэнергии, на протяжении всего дня в Киеве действовали экстренные отключения, систему ограничили почти на 523 МВт. Коваленко отметил, что от возглавляемой им компании причиненные населению неудобства не зависят. «Сейчас у энергетиков задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не было еще больших повреждений», — подчеркнул он.

D.Solutions, входящий в энергетический холдинг ДТЭК под брендом YASNO предоставляет услуги 3,5 миллионам клиентов на территории Украины.

Ранее заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло рассказал, что на Украине повреждено примерно 40 процентов всех энергогенерирующих мощностей. Он отметил, что наиболее серьезная ситуация наблюдается в Киеве.