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10:43, 17 ноября 2022Мир

Китай прокомментировал жесткий разговор Си Цзиньпина с премьером Канады на G20

МИД КНР: Си Цзиньпин не критиковал и не упрекал Трюдо в личной беседе на G20

Фото: Zabur Karuru / Globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин не критиковал и ни в чем не упрекал премьер-министра Канады Джастина Трюдо в личной беседе на саммите G20. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает ТАСС.

Дипломат подтвердила, что разговор состоялся, и назвала его нормальным. «Не думаю, что это можно трактовать так, что Си раскритиковал или упрекал кого-то. (...) Не согласна с тем, что это была угроза, вы все видели это видео», — прокомментировала она.

16 ноября Bloomberg сообщил о том, что между главой КНР и Трюдо состоялся жесткий диалог в кулуарах «Большой двадцатки» — отмечалось, что китайский лидер отчитал канадского премьера за утечку их разговора в СМИ и назвал произошедшее неуместным. Позднее в сети также появилось видео их разговора.

Саммит стран G20 прошел на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября.

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Варвара Кошечкина
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