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15:25, 17 ноября 2022Экономика

ЦБ раскрыл долю высокорисковых клиентов банков

ЦБ подсчитал, что к отмыванию денег могут быть причастны 0,5% российских компаний

Фото: Константин Кокошкин/Коммерсантъ

В России высокорисковые, или «красные», клиенты банков, которые могут быть причастны к обналичиванию или отмыванию денег, составляют 0,5 процента от общего числа клиентов-юрлиц или индивидуальных предпринимателей (ИП), подсчитали в Центробанке. Результаты анализа озвучил РБК глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

Доля «зеленых», или низкорисковых, банковских клиентов равняется 98,3 процента, остальные 1,2 процента приходятся на клиентов «желтой» зоны, или средней группы риска в части проведения подозрительных операций. «На нашем жаргоне это так называемые "миксующие" клиенты — те, кто занимается реальной хозяйственной деятельностью, но при этом не гнушается где-то подрабатывать, участвуя в схемных операциях», — рассказал о среднерисковых компаниях Ясинский.

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Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), по состоянию на 1 ноября в России было зарегистрировано 3,18 миллиона юрлиц и 3,86 миллиона ИП. Таким образом, к высокорисковым клиентам могут относиться чуть более 35 тысяч компаний или ИП, а к среднерисковым — до 85 тысяч.

Ранее Центробанк заявил, что финансовые мошенники в последние несколько лет резко активизировались, и раскрыл суммы похищенных у россиян средств. Так, в 2019 году у граждан украли 4,5 миллиарда рублей, а в 2021-м — 13,5 миллиарда.

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Мария Грушко
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