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10:24, 17 ноября 2022Культура

Умерла актриса «Охотников за привидениями» Кимберли Херрин

На 66-м году жизни скончалась актриса «Охотников за привидениями» Кимберли Херрин

Фото: Playboy

На 66-м году жизни скончалась актриса фильма «Охотники за привидениями» и модель Кимберли Херрин. Об этом сообщает E News.

Причины смерти артистки не раскрываются, однако известно, что Херрин мирно скончалась 28 октября в своем родном городе Санта-Барбара, штат Калифорния.

Актриса снималась в таких фильмах, как «Роман с камнем» и «Полицейский из Беверли-Хиллз 2». Всего в ее фильмографии было около десяти проектов. Наибольшую известность ей принесла роль паранормального персонажа в «Охотниках за привидениями» с актером Дэном Эйкройдом.

Помимо съемок в кино Херрин удалось построить карьеру модели: знаменитость украсила несколько десятков обложек как местных, так и международных глянцевых журналов, в том числе и Playboy.

Ранее стало известно о смерти актера фильма «Раба любви» Александра Сайко. Артист скончался в возрасте 73 лет. Причина его смерти не уточняется.

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Анастасия Астахова
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