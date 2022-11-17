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09:12, 17 ноября 2022Бывший СССР

Киргизы отстали от узбеков на 40 лет

Президент Киргизии Жапаров заявил, что страна отстала в развитии от Узбекистана на 40 лет

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Киргизия отстала в развитии от соседнего Узбекистана на 30-40 лет, заявил киргизский президент Садыр Жапаров, его слова передает Telegram-канал Sputnik Кыргызстан.

По словам президента страны, за время независимости Киргизия не смогла построить даже фабрики по производству спичек.

«У узбекской стороны голова работает хорошо. Поэтому Узбекистан на 30-40 лет впереди нас. Мы же до сих пор продолжаем кричать. Я не говорю про самолеты, вертолеты, за 30 лет мы не построили даже фабрику по выпуску спичек», — сказал Жапаров, выступая в парламенте.

Накануне дочь президента Узбекистана Шавката Мизиеева Саида получила должность в администрации лидера республики. Она будет контролировать исполнение реформ в социальной сфере, а также в области культуры и образования.

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Василий Мека
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