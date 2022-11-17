Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:00, 17 ноября 2022Россия

В России оценили планы Евросоюза развернуть силы быстрого реагирования

Военный аналитик Леонков объяснил, какие силы быстрого реагирования может развернуть ЕС

Фото: Pixabay

Военный аналитик Алексей Леонков оценил планы Европейского союза (ЕС) развернуть силы быстрого реагирования на восточном направлении и объяснил, какими они могут быть. Его слова приводят «Известия».

По словам эксперта, это одна из бригад в составе более масштабной группировки, о которой давно говорили в НАТО.

«Группировка по формуле 30+30+30 — это 30 наземных бригад, 30 авиакрыльев и 30 соединений боевых кораблей. Их НАТО должно в течение 48 часов развернуть в восточном направлении», — пояснил Леонков.

По его словам, открытым остается вопрос, на какой территории Евросоюз разместит военнослужащих, однако политический блок движется к решению этого вопроса.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что силы быстрого реагирования Европейского союза будут использоваться для эвакуации европейских граждан и операций по стабилизации в кризисных ситуациях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский получил сигналы о готовности России к переговорам
Эстония заявила об отсутствии угрозы безопасности из-за падения ракеты в Польше
В России оценили планы Евросоюза развернуть силы быстрого реагирования
В США назвали Россию одним из основателей нового миропорядка
Республиканцы отобрали у демократов контроль над палатой представителей
В Турции назвали Зеленского надоевшим Западу
Канада выделит военную помощь Украины на миллионы долларов
Небензя обвинил Запад в приписывании себе заслуг в вывозе российских удобрений
В США допустили переход украинского конфликта на территорию НАТО
В России задумали отменить налоговую льготу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.