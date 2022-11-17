В Британии заявили о нанесении стратегического удара по «шпионажу России»

Британский чиновник Маккаллум: «шпионаж России» получил удар после спецоперации на Украине

Способность России «шпионить» в Европе получила один из значительных стратегических ударов после высылки дипломатов с момента начала спецоперации на Украине. Об этом заявил генеральный директор службы безопасности MI5 в Великобритании Кен Маккаллум в ходе ежегодной речи с изложением угроз Соединенному Королевству, сообщает CNN.

По словам главы британской службы безопасности, в 2022 году из Европы были высланы 600 российских чиновников, 400 из них, по данным MI5, занимались шпионажем. Маккаллум добавил, что информация об агентах была передана между европейскими союзниками.

«В случае с Великобританией с момента нашего выдворения 23 российских шпионов, выдававших себя за дипломатов, мы отказали по соображениям национальной безопасности в более чем 100 заявлениях на дипломатические визы. Серьезным моментом является то, что Великобритания должна быть готова к российской агрессии на долгие годы», — подчеркнул Кен Маккаллум.

В своей речи он отнес к недружественным странам Иран и Китай, указав Иран как «изощренного противника», готового пойти на «безрассудные действия», а Китай — «важным стратегическим вызовом для Великобритании».

«Мы видим, что китайские власти играют в долгую игру, налаживая контакты, чтобы манипулировать общественным мнением в пользу Китая, стремясь привлечь и повлиять не только на видных парламентариев в политическом ландшафте, но и на людей, которым гораздо легче продвигаться по карьерной лестнице в общественной жизни, постепенно накапливая обязательства», — отметил Маккаллум.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова спросила Маккаллума о количестве британских шпионов в мире. Захарова также поинтересовалась, сколько британских шпионов работало в посольстве королевства в России до 2022 года и сколько из них продолжают там работать.