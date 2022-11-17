Кендалл Дженнер раскрыла нелицеприятную правду о бале Met Gala

Модель Кендалл Дженнер справила нужду в ведерко со льдом до посещения бала Met Gala

Американская модель Кендалл Дженнер раскрыла нелицеприятную правду о бале костюма Met Gala, который проводят каждый год. На эту тему она высказалась в новом эпизоде шоу «Кардашьян» на Hulu.

Знаменитость рассказала, что по дороге на мероприятие выпила воду и сразу захотела в туалет, однако ей было тяжело снять пышное платье люксового бренда Prada, поэтому она решила справить нужду в пустое ведерко со льдом прямо в автомобиле. «Я представляю, как плохо было людям, которые потом избавлялись от моей мочи, простите», — высказалась телезвезда.

Вдобавок манекенщица извинилась перед дизайнерами Prada, признавшись, что не смогла бы пережить вечер, если бы заранее не сходила в туалет до посещения бала. «Все знают, что, если я выпью даже глоток воды, сразу же захочу в туалет. Поэтому никто не осудил меня», — уточнила Дженнер.

Ранее в ноябре Кендалл Дженнер нарядилась в опозоривший ее в сети наряд. Знаменитость поделилась роликом, на котором она позирует в костюме огурца в сочетании с латексными легинсами зеленого цвета. Известно, что до праздника модель стала мемом в сети из-за нелепой нарезки указанного продукта.