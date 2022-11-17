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19:58, 17 ноября 2022Мир

МИД обвинил Гаагский суд по MH17 в игнорировании предоставленных Россией данных

МИД России обвинил Гаагский суд по MH17 в игнорировании данных, предоставленных Минобороны

Фото: Piroschka van de Wouw / Pool / Reuters

Судебное разбирательство в Нидерландах по расследованию катастрофы с малайзийским Boeing рейса MH17, потерпевшим крушение в Донбассе в 2014 году, не приняло во внимание данные, предоставленные российским министерством обороны. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

Отмечается, что рассекреченные документы Минобороны касались передачи на Украину ракеты с тем же серийным номером, что был найден на обломках на месте крушения самолета. «Для анализа выбирались лишь те материалы, которые были призваны подтвердить навязываемую Гаагой версию», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД также обвинил Гаагский суд в игнорировании фактов, которые указывали на то, что пуск ракеты, сбившей самолет, мог быть произведен украинскими военнослужащими с подконтрольной им территории. В частности, к материалам дела не были приобщены данные с российских радаров, а также доклады и результаты эксперимента концерна «Алмаз-Антей», которые указывали на запуск ракеты из района, находившегося под контролем Киева.

17 ноября Гаагский суд заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению, признав их виновными в гибели 298 пассажиров малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году. Россиянина Олега Пулатова суд оправдал. Суд оценил общую компенсацию родственникам жертв крушения рейса MH17 в 16 миллионов евро.

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Виктория Кондратьева
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