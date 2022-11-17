В Минтрансе анонсировали приостановку движения по Крымскому мосту

Минтранс Крыма: 19 ноября будет приостановлено движение по Крымскому мосту

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет временно остановлено в субботу, 19 ноября. Приостановку работы моста анонсировало Министерство транспорта Крыма в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что движение по мосту будет ограничено в связи с проведением технологических работ на 12 часов — с 04:00 до 16:00 по московскому времени. В Минтрансе призвали россиян в указанный период воздержаться от поездок на автомобилях из Краснодарского края в Крыма и обратно. Водителям грузовиков предложили использовать альтернативные маршруты через новые территории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Минтранс России и РЖД задумались о возможности запуска железнодорожных перевозок на Крымский полуостров. В настоящее время все пассажирские перевозки в республику осуществляет частный железнодорожный оператор «Гранд сервис экспресс».