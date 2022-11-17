Илон Маск определился с преемником на посту гендиректора Tesla

Reuters: Илон Маск определился с преемником на посту гендиректора компании Tesla

Американский предприниматель Илон Маск определился с преемником на посту гендиректора принадлежащей ему компании Tesla. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление члена совета директоров корпорации Джеймса Мердока.

Отмечается, что миллиардер выбрал человека, который заменит его в должности руководителя, несколько месяцев назад. Имя кандидата не разглашается.

8 ноября стало известно, что состояние Маска упало ниже 200 миллиардов долларов из-за колебаний акций Tesla. Инвесторы начали избавляться от них, опасаясь, что теперь Маск больше будет занят приобретенной соцсетью, чем работой над развитием автомобильной компании, финансовые результаты которой за третий квартал разочаровали аналитиков.

