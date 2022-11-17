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20:19, 17 ноября 2022Забота о себе

Мужчина споткнулся о кота и 14 часов ждал помощи в луже собственной крови

Mirror: в Британии мужчина споткнулся о кота-сфинкса, упал с лестницы и сломал позвоночник

Фото: unsplash

Британский музыкант Крис Роули в течение 14 часов ждал помощи, после того как споткнулся о своего кота породы сфинкс. Об этом сообщает издание Mirror.

23 октября молодой сфинкс Эрик бросился 59-летнему Крису под ноги, когда тот шел по лестнице дома. Мужчина оступился и упал с высоты 14 ступенек, после чего в течение 14 часов не мог пошевелиться, лежа в луже собственной крови. «Телефон разрядился, я не мог встать, физически не мог, это худшее из ощущений. Почти как клаустрофобия. Не выбраться, ничего не сделать», — вспоминает он. Только когда его жена Джеки вернулась с ночной смены и вызвала врачей, Крису удалось получить помощь.

По словам мужчины, такие тяжелые травмы обычно получают после ДТП. «У меня был перелом костей черепа, сломана кость в шее, два перелома позвоночника, девять сломанных ребер, каждое в нескольких местах, и кровь в легких», — описал он свои повреждения, добавив, что ему еще предстоят процедуры по окончательному избавлению от крови в легких.

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Необходимость восстанавливаться после травм оставит мужчину без заработка на срок от 6 до 12 месяцев. Несмотря на это, он не держит зла на кота. Как говорит Роули, животное просто играло, а от несчастного случая не застрахован никто.

Ранее спортивный хирург, профессор Аали Шин назвал необычные причины переломов и других серьезных механических травм полового члена. По его словам, сломать этот орган можно не только во время секса, но и во время приступа чихания и кашля.

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Александра Лисица
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