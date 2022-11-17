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15:22, 17 ноября 2022Силовые структуры

Задержанный в России наркокурьер сообщил о кураторе с Украины

Задержанный в России межрегиональный наркокурьер сообщил о кураторстве с Украины
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по республике Калмыкия и Астраханской области / ТАСС

Задержанный еще в феврале межрегиональный наркокурьер Петр Молодчиков рассказал правоохранителям, что получал задания и указания от украинского куратора через мессенджер Signal. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Спустя девять месяцев после задержания россиянин признался, что его деятельность курировали с территории Украины. Россиянин в Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областях, в его задачи входила транспортировка крупных партий наркотиков. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 («Приготовление к незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств») УК РФ, он ждет суда.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ФТС задержала курьера с 32 контейнерами с кокаином из Бразилии в желудке.

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Илона Палей
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