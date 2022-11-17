Названы сроки сдачи Россией для Индии бывшего «Адмирала Бутакова»

Гендиректор ПСЗ Самарин: фрегат «Тушил» проекта 11356 для Индии сдадут в 2023 году

Фрегат «Тушил» проекта 11356 — бывший «Адмирал Бутаков» — для Индии будет сдан в 2023 году. Этот срок ТАСС назвал гендиректор «Прибалтийского судостроительного завода» (ПСЗ) Янтарь Илья Самарин.

«Следующий год у нас нацелен на сдачу индийского фрегата. Корабль готовится к швартовным испытаниям», — сказал руководитель.

Агентство напоминает, что «Тушил» представляет собой «Адмирал Бутаков», который изначально строился для Военно-морского флота России. Из-за отказа Украины предоставлять двигатели корабль достраивается для индийской стороны.

В ноябре гендиректор «Северной верфи» Игорь Орлов заявил, что российское судостроительное предприятие заложит дополнительно еще пять кораблей проекта 22350.